Иранские войска пытались вторгнуться на кувейтский остров Бубиян

Иранские военные предприняли попытку проникновения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Об этом сообщило во вторник министерство обороны Кувейта.
Источник сообщает, что шесть человек из числа связанных с КСИР лиц попробовали проникнуть в страну по морю. Как отметили в министерстве, в ходе инцидента четверо нападавших были арестованы после столкновений с силами безопасности, а двоим удалось уйти от преследования.
Накануне иранские удары привели к повреждению двух электростанций и опреснительных сооружений на территории Кувейта.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.