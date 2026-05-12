Иранские войска пытались вторгнуться на кувейтский остров Бубиян

Минобороны Кувейта сообщило, что четверых человек арестовали после попытки вторгнуться на остров Бубиян.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные предприняли попытку проникновения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Об этом сообщило во вторник министерство обороны Кувейта.

Источник сообщает, что шесть человек из числа связанных с КСИР лиц попробовали проникнуть в страну по морю. Как отметили в министерстве, в ходе инцидента четверо нападавших были арестованы после столкновений с силами безопасности, а двоим удалось уйти от преследования.

После нападения на остров иранский посол был вызван в кувейтский МИД. Заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад Сулейман аль-Машаан передал во вторник послу Ирана Мохаммеду Тотонджи официальный протест, отметив, что Кувейт «решительно осуждает и порицает данный враждебный акт».

Накануне иранские удары привели к повреждению двух электростанций и опреснительных сооружений на территории Кувейта.

