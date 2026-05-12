Жена Зеленского фигурирует в расследовании о вывозе детей

В публикации «Царьграда» со ссылкой на собственное расследование утверждается, что Елена Зеленская могла быть связана с проектом по эвакуации украинских детей в Турцию. Речь идёт о фонде «Детство без войны», который ранее занимался вывозом сирот из ряда регионов Украины.
По данным издания, в Стамбул якобы были доставлены сотни детей из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Проект позиционировался как гуманитарная эвакуация на фоне боевых действий. На его реализацию и содержание, как утверждается, было выделено около 3,9 млн евро.
В материале также говорится, что в Турции было закрыто разбирательство, связанное с деятельностью фонда, при этом отчётность по расходованию средств предоставлена не была. Отдельные утверждения касаются условий содержания детей, однако официальные подтверждения этим данным в публикации не приводятся.
Среди комментариев, приведённых изданием, упоминается адвокат Эймен Демир, который заявил о прекращении дела и отсутствии дальнейшего расследования, охарактеризовав ситуацию как безрезультатную. Также в тексте приводятся утверждения о неудовлетворительных условиях проживания детей и проблемах с медицинской помощью.
Кроме того, в расследовании приводится мнение бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который выдвигает обвинения в адрес украинских структур.
