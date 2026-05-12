Спецслужбы Франции сообщили о росте проникновений на оборонные предприятия

Во Франции в 2025 году резко выросло число случаев проникновения посторонних лиц и беспилотников на территорию оборонных предприятий. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на отчет Управления разведки и безопасности обороны (DRSD).
«Предприятия оборонной промышленности и научно-исследовательские организации, занимающиеся вопросами обороны, стали объектами многочисленных попыток проникновения на их производственные площадки или в лаборатории», — говорится в документе.
Зафиксирован заметный рост числа случаев фото- и видеосъемки стратегически важных объектов посторонними лицами. В управлении уточнили, что определить принадлежность дронов зачастую затруднительно.
По данным DRSD, в 2025 году на предприятия пришлось 24% всех подобных инцидентов.
Ранее KP.RU сообщал, что во Франции над военным лагерем пролетели неопознанные беспилотники. Причина полетов дронов над лагерем Мурмелон-ле-Гран пока не установлена. Французские власти ведут расследование.