От американских Bradley до шведских CV-90: какую технику эвакуируют в Харьковской области бойцы СВО

От Харьковской области до Бахмута — таков боевой путь командира. Он возвращает в строй как свою технику, так и трофейную — от американских Bradley до шведских CV-90.
Раннее утро, густой туман, вокруг разрываются мины. Группа бойцов на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) подкрадывается к подбитому Т-90, который стоит прямо на позициях пехоты. Лебедка воет, цепи натягиваются, гусеницы скрежещут по земле.
— Выполнили задачу — и сразу облегчение. Едешь обратно и понимаешь: живой, все позади, — рассказывает командир отделения эвакуационного взвода гусеничной техники группировки войск «Север» с позывным «Зема».
29-летний контрактник служит в эвакуационной роте ремонтно-восстановительного батальона. Его ежедневная работа — это настоящая боевая операция: разведка, разминирование, рискованный рывок под огнем и спасение поврежденной техники, которая потом снова возвращается в строй и продолжает выполнять боевые задачи. На его счету десятки эвакуированных машин — как своих Т-72 и Т-90, так и трофейных «подарков» противника: американские бронетранспортеры M113 (включая медицинские варианты), боевые машины пехоты M2 Bradley, шведские CV-90, турецкие Kirpi, украинские «Варта» и «Казак». Все, что можно было вытащить из «серой зоны», — вытаскивали.
Службу по контракту «Зема» начал еще в 2018 году. Когда началась специальная военная операция, сам попросился в эвакуационный взвод на гусеничную технику в составе группировки войск «Север».
Цена службы высока. Первое ранение «Зема» получил в марте 2023 года под Водяным в ДНР. Экипаж эвакуировал Т-72, когда их накрыло минометным и артиллерийским огнем. Второе — под Соледаром, недалеко от Бахмута. Бойцы готовили технику к выезду на заводе, где располагалась их стоянка, когда по позициям ударили американские ракеты HIMARS. Третье ранение случилось осенью 2024 года уже в районе Бахмута: во время очередной эвакуации техники противник применил FPV-дроны.
— Каждая эвакуация — это приключение, — говорит «Зема». — Мы едем либо за своим танком, либо за трофеем. И всегда кто-то где-то поджидает: минометы, артиллерия, дроны.
За шведской CV-90 экипаж возвращался несколько раз подряд, к технике подбирались месяцами: «Приезжали, цепляли — и сразу прилетало. Метров 50−100, и начиналась артиллерийская обработка». Однажды под Бахмутом они отъехали от подбитого танка буквально за считаные секунды — и тут же по тому месту ударил танк ВСУ.
Иногда трофеи находили сами во время разведки в лесополосах или вдоль дорог. Один из ярких случаев: две машины стояли рядом с трассой. Первую — американский M113, медицинский вариант, — пришлось сначала оттаскивать лебедкой из ямы, вторую — турецкий Kirpi — просто подцепили и увезли под прикрытием мобильной огневой группы.
Несмотря на постоянный риск, «Зема» честно признается: служба ему нравится. Работа экипажа отточена до автоматизма. Взаимодействие с пехотой, прикрытие, четкое распределение обязанностей — все это позволяет выполнять задачи даже в самых сложных условиях в зоне ответственности группировки войск «Север».
В перерывах между выездами «Зема» старается связаться с родными. У него есть жена и дочь — малышке год и два месяца.
— Жена гордится мной, поддерживает. Созваниваемся по мере возможности, — рассказывает «Зема».
Мама, конечно, сильно переживает, но выбор сына уважает.
КСТАТИ.
Первый Георгиевский крест «Зема» получил в ноябре 2022 года — за эвакуацию более 50 единиц техники в Харьковской области. Второй Георгиевский крест III степени вручен в июне 2023 года. Третья награда — медаль «За отвагу» — за операцию по спасению подбитого Т-90 под минометным обстрелом в густом тумане ранним утром.