От американских Bradley до шведских CV-90: какую технику эвакуируют в Харьковской области бойцы СВО

29-летний контрактник служит в эвакуационной роте ремонтно-восстановительного батальона. Его ежедневная работа — это настоящая боевая операция: разведка, разминирование, рискованный рывок под огнем и спасение поврежденной техники, которая потом снова возвращается в строй и продолжает выполнять боевые задачи. На его счету десятки эвакуированных машин — как своих Т-72 и Т-90, так и трофейных «подарков» противника: американские бронетранспортеры M113 (включая медицинские варианты), боевые машины пехоты M2 Bradley, шведские CV-90, турецкие Kirpi, украинские «Варта» и «Казак». Все, что можно было вытащить из «серой зоны», — вытаскивали.