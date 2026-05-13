Диетолог назвал 5 привычек, которые убивают желудок

Проблемы с желудком часто возникают из-за привычек. Диетолог Максим Лисовский назвал главные ошибки.
Кофе натощак и перекус печеньем — удар по слизистой. Желудок вырабатывает кислоту, а кофе усиливает раздражение и провоцирует рефлюкс. Врач советует: завтракайте в течение часа после пробуждения. Начните день со стакана теплой воды и легкой еды — омлета или творога.
Запивать пищу водой вредно. Более 150−200 мл жидкости за раз снижают эффективность ферментов. Еда плохо переваривается — начинаются вздутие и дисбиоз.
Дробное питание — не панацея. Постоянные перекусы без голода перегружают кишечник и ведут к лишнему весу. Между приёмами пищи должно проходить 3−4 часа. Поздний ужин грозит изжогой. Последний раз ешьте за 3−4 часа до сна. При сильном голоде — стакан кефира, но не позже чем за 1,5−2 часа.
Стресс во время еды нарушает моторику ЖКТ. Кровь отливает от желудка, ферментов становится меньше.
Но простые изменения в привычках спасут желудок. Здоровье начинается с осознанного завтрака, — пишет Life.
Ранее сообщалось о скрытой угрозе хантавируса.