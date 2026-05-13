Двукратного призера ОИ баскетболистку Степанову внесли в базу "Миротворца"

ТАСС, 12 мая. Двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Мария Степанова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Степановой вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции. На тех же основаниях в базу внесен канадский защитник тольяттинского хоккейного клуба «Лада», бывший игрок московского ЦСКА Колби Уильямс.
Степановой 47 лет, в составе сборной России она выиграла бронзу Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, два серебра чемпионатов мира (1998, 2006). Также в составе российской сборной она трижды стала чемпионкой Европы (2003, 2007, 2011). Стеапанова является 11-кратной чемпионкой России и двукратной чемпионкой Евролиги.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.