Врач рассказал, как правильно отдыхать на даче, чтобы не навредить здоровью

Работу в огороде необходимо чередовать с пяти-семиминутным отдыхом, и в этих перерывах не просто сидеть или лежать, а восстанавливаться, выполняя упражнения. Об этом рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, врач-травматолог Евгений Рябков.
По его словам, лучше работать по принципу: 20 минут работы и пять-семь минут отдыха. Но отдых — это не просто сидение, а активное восстановление: разминка спины, ног и шеи. Врач рассказал об эффективных упражнениях для спины — «кошечка» стоя, для ног — потряхивания и растяжка, для шеи — аккуратные повороты головы без резкого запрокидывания назад.
— Отдых — это не просто посидел и пошел работать дальше. Это активное восстановление. В эти пять минут мы не теряем время зря и разминаемся, — рассказал врач.
Рябков подчеркнул, что дачный сезон — это нагрузка для организма, особенно для тех, у кого есть гиподинамия или хронические заболевания, передает РИА Новости.
Дачный сезон открыт, однако погода вносит жесткие коррективы: многие посадки делать еще рано, и дело не только в возможных возвратных заморозках, но и просто в ночных холодах. Что нужно успеть сделать на даче до конца майских праздников, выясняла «Вечерняя Москва».