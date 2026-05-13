Что можно и нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая на Иакова Заведеева

Православная церковь 13 мая вспоминает брата Ивана Богослова — Иакова Заведеева. В народе отмечают день Якова Теплого. С названной даты устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 13 мая.
Не рекомендуется надевать вещи розового и красного цвета. Считалось, что на протяжении года можно так и не встретить свою вторую половинку. День не подходит для длительных поездок, так как они могут обернуться неприятностями. А еще 13 мая не стоит устраивать помолвки, свататься, играть свадьбы. Предки верили, что брак окажется несчастным.
Что можно делать 13 мая.
По традиции, в названный день готовили блюда их молочных продуктов и овощей. А еще было принято строить планы на будущее.
Согласно приметам, ясное небо на восходе указывает на теплое лето. В том случае, если цветет черемуха, ждали похолодания.
