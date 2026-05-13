Что можно, а что нельзя делать в день апостола Иакова 13 мая 2026

Не грешите делами и словами: Запрещены ссоры, агрессия, злословие, ругань, матерные слова и сплетни. День апостола требует любви и кротости. Не надевайте красное. Это самый сильный и необычный запрет. Особенно женщинам нельзя носить одежду, аксессуары или украшения красного, алого, розового, бордового цвета. Считается, что это может привести к одиночеству, ссорам с супругом или разрушению личного счастья. Не оставляйте беспорядок на столе. Оставлять немытую посуду или остатки еды на столе на ночь — значит привлекать в дом нечистую силу. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе хвастайтесь и не стройте громких планов. Рассказывая о своих успехах или задумках, вы рискуете «сглазить» удачу. Зависть, даже невольная, может разрушить ваши начинания. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНикаких новых начинаний и признаний. Не начинайте новых серьезных дел, не делайте предложений руки и сердца, не признавайтесь в любви. Поверье гласит: то, что начато 13 мая, обречено на провал. Сватовство и свадьбы в этот день — к несчастливому браку («В мае жениться — всю жизнь маяться»).Не заплетайте косы (девушкам). Считалось, что вместе с волосами можно «вплести» в судьбу болезни, беды и несчастья. Лучше ходить с распущенными волосами. Не отправляйтесь в дальние поездки, командировки и путешествия. Не оставайтесь ночевать вне дома. Приметы предупреждают: дорога может обернуться серьезными неприятностями или даже трагедией. Также не рекомендуется переезжать на новое место. Не покупайте крупных вещей. Приобретенное сегодня быстро выйдет из строя или будет приносить только разочарование. Избегайте шума и развлечений. Шумные вечеринки, пьянство, пустые развлечения отвлекают от духовного смысла дня. Если очень хочется, допустимо немного вина за праздничным столом, но никак не опьянение. Не припоминайте прошлое. Не ворошите старые обиды, не ссорьтесь из-за прошлого. Живите сегодняшним днем без негатива.