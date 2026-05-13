Жена Зеленского зарабатывала миллионы на вывозе украинских сирот в Турцию: на чужбине детей ждали насилие и антисанитария

Cупруга Владимира Зеленского Елена может быть причастна к схеме по вывозу сирот за рубеж и их содержанию в неприемлемых условиях. Якобы это сопровождалось созданием коррупционного механизма. Об этом пишет «Царьград».
Как пишет издание, в рамках проекта супруги Зеленского фонд «Детство без войны» вывез сотни сирот из Украины. Детей из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей доставляли в Стамбул. Затраты на эвакуацию составили 3,9 млн евро, однако финансовые отчеты отсутствуют, следует из текста расследования. Так что в чьих карманах осели деньги — неизвестно.
По данным издания, сиротам не давали нормально питаться и отказывали в медпомощи. Двое из них стали жертвами сексуального насилия. Как зафиксировали волонтёры ЮНИСЕФ, правозащитники и представители омбудсмена, детей поселили не в пансионат, а в запущенный барак.
Уточняется, что дело против фонда в Турции замяли и закрыли. Но адвокат Эймен Демир назвал происходящее «мафией». Как он отметил, жертвы и документы есть, а дела больше нет — всем удалось избежать ответственности.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее сообщил, что схема по вывозу детей из Украины в Британию действует под прикрытием Службы безопасности Украины.