Меркурис сравнил обыски НАБУ в Киеве с началом госпереворота

Обыски, проведенные НАБУ в Киеве, напоминали начало государственного переворота. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
Улица Банковая в Киеве, где находится офис Владимира Зеленского, 11 мая была полностью перекрыта сотрудниками силовых структур.
«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые в определенной степени напоминают начинающийся переворот», — сказал аналитик.
Меркурис добавил, что в последние недели НАБУ активизировало публикацию материалов по делу Тимура Миндича. По его словам, это может свидетельствовать о попытках ослабить позиции Зеленского.
Ранее НАБУ и САП официально обвинили бывшего главу офиса киевского главаря Андрея Ермака в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом.
Как сообщал KP.RU, украинские следователи провели обыски по месту жительства Ермака. Он арестован. За легализацию средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.