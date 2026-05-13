Объем московского экспорта в Турцию растет: как развивается торговля между странами

Объем московского экспорта в Турцию растет. 12 мая «Вечерняя Москва» узнала, как развивается торговля между странами.
Турецкий рынок считается одним из самых перспективных направлений для московских экспортеров. За последние годы при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) 110 столичных компаний приняли участие в четырех международных выставках в Турции и в двух бизнес-миссиях в рамках городской программы Made in Moscow. Большим спросом пользуются наша косметическая и пищевая продукция.
На недавней выставке Beauty Istanbul 2026 18 московских компаний представили потенциальным партнерам свою продукцию. А несколько дней назад в Москве состоялся бизнес-диалог «Москва — Турция» в сфере косметики, организованный МЭЦ совместно с посольством Турецкой Республики в России. В нем приняли участие более 50 московских производителей, представителей Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTİB), турецких деловых кругов и экспертов рынка. По словам руководителя одного из бизнес-объединений Омюра Сюренкека, в последние годы фокус в торгово-экономических отношениях между Россией и Турцией сместился в сторону углубления практической кооперации.
— Сегодня наша задача — совместными усилиями двигаться к целевому показателю в 100 миллиардов долларов торгового оборота, который обозначили президенты обеих стран, — отметил он.
Сейчас МЭЦ активно помогает предпринимателям с выходом на иностранные маркетплейсы, среди которых — турецкий Trendyol. Сегодня у многих брендов около 70 процентов продаж формируется именно через этот канал. По словам представителя одного из производителей средств по уходу за волосами и телом Сергея Сухарева, в Турции большой популярностью пользуются их солнцезащитные средства.
— Мы продолжаем осваивать иностранные рынки, создавая продукт под каждого потребителя. У нас также заключен крупный контракт с поставками товаров в Египет, — отметил он.
А еще одна московская компания, которая производит средства для ухода за кожей, прошла акселерационную программу «Экспортеры 2.0» и получила грант девять миллионов рублей. Это позволило бренду освоить новые рынки, среди которых особое место занимает Турция.
— Для развития бизнеса стратегически важно выходить на международную арену, в этом нам системно помогает МЭЦ, с которым мы сотрудничаем не первый год, — рассказала основатель бренда Ирина Амосова.
Еще одна популярная категория экспорта — пищевая продукция. В топе — сладости и, конечно, мороженое. Как рассказал участник одной из бизнес-встреч, руководитель департамента внешних коммуникаций компании по производству мороженого Михаил Файнберг, Турция для них — приоритетное направление. И для выхода на этот рынок созданы все условия.
ЦИТАТА.
Виталий Степанов, генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ):
— Интерес московского бизнеса к Турции стабильно растет — эта страна сегодня входит в топ-5 направлений по объему поставок московской готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.