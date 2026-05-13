Объем московского экспорта в Турцию растет: как развивается торговля между странами

На недавней выставке Beauty Istanbul 2026 18 московских компаний представили потенциальным партнерам свою продукцию. А несколько дней назад в Москве состоялся бизнес-диалог «Москва — Турция» в сфере косметики, организованный МЭЦ совместно с посольством Турецкой Республики в России. В нем приняли участие более 50 московских производителей, представителей Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTİB), турецких деловых кругов и экспертов рынка. По словам руководителя одного из бизнес-объединений Омюра Сюренкека, в последние годы фокус в торгово-экономических отношениях между Россией и Турцией сместился в сторону углубления практической кооперации.