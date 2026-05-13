США заключили договоры на производство 80 боевых кораблей ВМС

«У нас заключены контракты на 80 кораблей, из них в настоящее время в производстве находятся 59», — сказал врио министра ВМС.
По словам Као, США заимствуют опыт кораблестроительных предприятий Японии и Республики Кореи с целью ускорить выпуск кораблей у себя в стране.
Ранее стало известно, что США оснащают свои военные корабли пусковыми установками с ракетами Hellfire, тем самым защищаясь от беспилотников.
Тем временем продолжается война США и Израиля против Тегерана. Накануне ВС США отразили атаки Ирана на три своих эсминца, находящихся в Ормузском проливе. По заявлению президента США Дональда Трампа, иранские силы были «полностью уничтожены».