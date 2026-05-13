В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 13 мая — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
«Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области. Объявлена в 00.09 13 мая 2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
