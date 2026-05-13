Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России.
Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости, в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.
В Северо-Западном федеральном округе: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми.
В Южном федеральном округе среди эндемичных регионов выделяются Крым и город Севастополь. А в Приволжском федеральном округе: Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.
Из документа следует, что в Уральском федеральном округе эндемичными клещевому энцефалиту регионами являются Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В️ Сибирском федеральном округе: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.
В Дальневосточном федеральном округе также есть опасные по риску заражения клещевым энцефалитом регионы, такие как Амурская, Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия и Хабаровский край.
При этом в новых субъектах РФ не обнаружены клещи, которые могут переносить энцефалит.