Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

РИА Новости: Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по энцефалиту.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России.

Согласно документу ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости, в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.

В Северо-Западном федеральном округе: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе среди эндемичных регионов выделяются Крым и город Севастополь. А в Приволжском федеральном округе: Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Из документа следует, что в Уральском федеральном округе эндемичными клещевому энцефалиту регионами являются Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В️ Сибирском федеральном округе: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе также есть опасные по риску заражения клещевым энцефалитом регионы, такие как Амурская, Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия и Хабаровский край.

При этом в новых субъектах РФ не обнаружены клещи, которые могут переносить энцефалит.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше