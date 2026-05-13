С 18 мая доллар окажется под давлением. Каким будет курс рубля на следующей неделе

— Дополнительную поддержку рубль получает от более высоких цен на нефть и относительно высоких процентных ставок. Котировки Brent уверенно закрепились на уровнях выше 100 долларов США за баррель, ниже которого они опускались лишь в считаные дни за всё время с 12 марта. Между тем рублёвые ставки на денежном рынке хотя и опустились ниже 14%, но всё ещё остаются достаточно высокими по сравнению со ставками по юаням, которые лишь немногим превышают четверть процента, что, в свою очередь, поддерживает спрос на рубли за валюту в сделках, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок, — рассказал аналитик компании «Цифра брокер» Александр Дудников.