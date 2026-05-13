НАТО провело учения с имитацией атаки на Швецию

Военные НАТО провели учения Aurora 26, в ходе которых силы альянса отрабатывали сценарий отражения нападения «неназванной страны» на Швецию. Об этом сообщает Associated Press.
Швеция якобы столкнулась с угрозой от страны, «наращивающей военное присутствие у восточных рубежей НАТО». В рамках сценария остров Готланд в Балтийском море оказался под воздействием диверсий. Это привело к перебоям с электроэнергией и дефициту продовольствия.
По данным издания, в учениях участвовали подразделения армии США. ВСУ выступали в роли консультантов, предоставляя военным НАТО рекомендации по использованию беспилотников.
Ранее KP.RU сообщал, что НАТО начало проводить масштабные учения Cold Response прямо у российских границ. По данным Минобороны Норвегии, в стране сухопутные маневры проводятся с участием 11 800 солдат, а в Финляндии — 7500.