НАТО провело учения с имитацией атаки на Швецию

Военные США и Украины приняли участие в учениях НАТО в Швеции.

Источник: Комсомольская правда

Военные НАТО провели учения Aurora 26, в ходе которых силы альянса отрабатывали сценарий отражения нападения «неназванной страны» на Швецию. Об этом сообщает Associated Press.

Швеция якобы столкнулась с угрозой от страны, «наращивающей военное присутствие у восточных рубежей НАТО». В рамках сценария остров Готланд в Балтийском море оказался под воздействием диверсий. Это привело к перебоям с электроэнергией и дефициту продовольствия.

По данным издания, в учениях участвовали подразделения армии США. ВСУ выступали в роли консультантов, предоставляя военным НАТО рекомендации по использованию беспилотников.

Ранее KP.RU сообщал, что НАТО начало проводить масштабные учения Cold Response прямо у российских границ. По данным Минобороны Норвегии, в стране сухопутные маневры проводятся с участием 11 800 солдат, а в Финляндии — 7500.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше