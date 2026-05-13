Кони дохнут, а люди — крепнут

Ну или пристроиться на непыльную должность. С хорошей зарплатой.
Потому что престижным стало — «делать деньги». Желательно — из воздуха. Хотя это в корне неправильно и, как говорила моя мудрая бабушка, «нет позорной работы, позорно — когда ты не работаешь». После Великой Отечественной они, совсем тогда еще молодые, поколение моих бабушек и дедушек, брались за любую работу — надо было поднимать страну. Как, когда этот энтузиазм и желание работать на благо общества сошли на нет? Лет тридцать назад все резко захотели получить высшее образование, неважно кем стать, лишь бы не работать руками. Рынок не смог осилить такого количества «белых воротничков», людей с дипломом, но без каких бы то ни было навыков работы.
Но «воротнички» не сдавались, готовы были не работать вовсе, лишь бы не «осквернить» себя физическим трудом. А уже следующие поколения — дети «воротничков» — и учиться-то не хотят. Просто мечтают о красивой жизни.
Дурное воспитание обернулось для страны тотальным эгоизмом тысяч человеческих единиц, нежеланием пошевелиться не то что для общества, даже для себя. На майские праздники наблюдала, как семья моих соседей-дачников, несколько лет назад приезжающая дружно сажать картошку, в этом году «наняла человечка для работы». Тут же бегают-веселятся дети, играют в бадминтон. С детства уже знают, что «легче заплатить» и что кто-то пусть поработает на них. Неприятный осадочек от такого вот «барства». Какое у детей может сформироваться отношение к труду, если и их родители «нанимают» и «платят»? Труд, который когда-то сделал из обезьяны человека, вроде как уже не престижен?
Подождите радоваться. Искусственный интеллект, так резко ворвавшийся в нашу жизнь, скоро огромное количество профессий просто «сдаст в утиль». И сегодня я бы посоветовала молодым не кривить лицо при слове «физический труд». Сантехники, медсестры, сварщики, автослесари, землепашцы — будут скоро на вес золота. Но, конечно, те из них, кого можно назвать профессионалами с большой буквы. И, кстати, полная версия поговорки про сдохших коней звучит так: «От работы кони дохнут, а люди — крепнут».