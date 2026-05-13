Кони дохнут, а люди — крепнут

Потому что престижным стало — «делать деньги». Желательно — из воздуха. Хотя это в корне неправильно и, как говорила моя мудрая бабушка, «нет позорной работы, позорно — когда ты не работаешь». После Великой Отечественной они, совсем тогда еще молодые, поколение моих бабушек и дедушек, брались за любую работу — надо было поднимать страну. Как, когда этот энтузиазм и желание работать на благо общества сошли на нет? Лет тридцать назад все резко захотели получить высшее образование, неважно кем стать, лишь бы не работать руками. Рынок не смог осилить такого количества «белых воротничков», людей с дипломом, но без каких бы то ни было навыков работы.