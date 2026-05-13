L'Equipe: ПСЖ запросил несколько отчетов о футболисте ЦСКА Кисляке

Кисляку 20 лет, он выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 41 встречу в различных турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.