Часть Владивостока 13 мая останется без света — адреса

Энергетики ВПЭС проведут плановые ремонтные работы на сетях с 09:00 до 17:00 во Владивостоке, сообщила пресс-служба организации.
Адреса, где планируются отключения:
Луговая: 89А, 95, Сельская: 1, 3, 3 В, 5, 7, 9, Стрелочная: 3, Балтийская: 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/35 м на с-з/, 12/4, 15А, 16, 16А/1, 16А/2, 16А/3, 16А/4, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17 В, 17 В в районе, 18, 18А, 18Б, 19А/1, 19А/2, 19А/3, 19А/4, 20/ 60 м на С-В, 20/ 117 м на С-В, 20/ 142 м на С-В, 20/56м на с-в/, 20/97м на с-в/, 20/63 м С-В, 21, 21А, 23, 25, 27, 27/ 34 м на Ю-З, 27А/1, 27А/2, 27Б, 27 В, 27Д, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, Серова: 43, Цимлянская: 23, 25, 27, 27/2, Черноморская: 1/1, ½, ⅓, 2, 3, 5, 7, 7А, 7А/ 14 м на С-В/, 7А/1, 7Б, 7Д, Можайская: 1338 м ЮВ, 1355 м на ю.в., 26Б, 28Д, 3/ 190 м на Ю-В, 3/192 мЮВ, 3/239 мЮЗ, 3/241 мЮЗ, 3/255 мЮЗ, 3/256 мЮЗ, 3/271 мЮЗ, 3/276 мЮЗ, 5, 5/ 102 м на Юг, 5/ 332 м на Ю-З, 5/ 109 м на Ю-В, 5/ 308 м на Ю-В, 5/ 360 м на Ю-З, 5/ 144 м на Ю-В, 5/ 295 м на юго-запад/, 5/ 299 м на юго-запад/, 5/ ориентир 326 м на юго-запад/, 5/113 м на ю-з от ориентира/, 5/122 м на Ю-В/, 5/124 м на ю-в от ориентира/, 5/158м на ю-з/, 5/162м на ю-в/, 5/174мЮг, 5/178м на ю-в/, 5/190 м на юго-восток от ориентира/, 5/265 м на ю-з от ориентира/, 5/278 м на ю-з от ориентира/, 5/349 м ЮЗ/, 5/ориентир 226 м по направлению на Ю-З/, 5/144 м на ю.в., 5/150 м на ю-з, 5/191 м на ю-з, 5/205 м ЮЗ, 5/206 м на ю-з, 5/207 м на ю-з, 5/210 м на ю-з, 5/367 м на ю-з, 5/395 м на ю-з, 5А, 5/ориентир 101 м на юг, 5/ориентир-285 м на ю-з., 5/ориентир-394 м на ю-з., 5/примерно 297 м на Ю-З, О. Русский, Таганрогская: 16, 18, 19, 20, 22, Таманская: 13, 14, 18, 3, 30, 31, 33, 7 В (уч. примерно находится в 217 м. на ЮЗ), 8, 9 В, Феодосийская: 10, 12, 16, 2, 5, 8.