Церковь против либеральной идеологии

Но к неудовольствию певцов ужасов российской колонизации, новый патриарх не только получил церковное образование в России, но и долгое время служил в наших храмах. Первые комментарии западных аналитиков были полны разочарования, поскольку в их понимании консерватизм нового патриарха, его склонность к сближению с РПЦ, критика либеральной идеологии — серьезный недостаток. В таком контексте фигура патриарха выглядит неприемлемой. Церковь на Южном Кавказе играет немалую роль в формировании общественных настроений, а потому в соседней Армении проевропейские власти наносят удар именно по церковным иерархам. Станет ли объектом инспирируемых из-за границы провокаций и глава ГПЦ — вопрос открытый.