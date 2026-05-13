Бивень мамонта за 2 млрд, пока вы в гречке: Кто покупает в Москве такие подарки

Магазин во флигеле барочной усадьбы, упомянутой Львом Толстым в «Войне и мире». До поставки бивней хитами ассортимента были часы «Охота на кабана» за 3 млн рублей, скульптура из бронзы «Ветвь каштана» за 1 млн, ларец из лазурита за 700 тысяч и нарды из янтаря «Добыча нефти» — за 356 тысяч. Многое исполняется на заказ. При магазине есть заводик и ювелирная мастерская. Всего в штате 40 человек.