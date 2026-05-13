Умер Владимир Молчанов, ведущий «До и после полуночи»

Умер Владимир Молчанов — легендарный ведущий программы «До и после полуночи». Журналисту было 75 лет. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.
«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал он в соцсетях.
За 2025 год Молчанов пять раз попадал в больницу из-за сильных болей в животе. В последний раз это случилось зимой. В летний период его госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
По предварительным данным причиной смерти телеведущего стала длительная болезнь,
Владимир Молчанов остался в памяти телезрителей как ведущий программы «До и после полуночи». Первым приглашенным гостем стал Андрей Миронов, эфир с его участием состоялся в ночь с 7 на 8 марта 1987 года.
