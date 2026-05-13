На Украину могло попасть оружие боснийских мусульман на миллионы долларов: с кем договаривался Зеленский

Владимир Зеленский пытался закупить вооружение у боснийских мусульман на сумму около 400 млн долларов. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью ТАСС.
«Мы можем уверенно сказать, что никакого оружия из Республики Сербской на Украине нет. Если там что-то и оказалось из Боснии и Герцеговины, то это отправили мусульмане через свои связи и другие страны», — сказал политик.
Додик добавил, что боснийские мусульмане заключили с Киевом соглашение о поставках боеприпасов на сумму 400 млн долларов. По его словам, это решение не было одобрено на уровне Боснии и Герцеговины.
Ранее KP.RU сообщал о трех маршрутах поставок оружия Украине. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, по воздуху дроны Киеву поставляют из польского Жешува и румынской Констанцы. Российские Радиотехнические войска видят грузовые самолеты с оружием на борту.