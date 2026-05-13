Даниил Медведев назвал безумием свою победу над Тиранте

Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

РИМ, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев считает безумием свою победу над аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, поскольку смог справиться с сильными подачами соперника. Комментарий Медведева ТАСС предоставлен пресс-службой ATP.

Медведев обыграл Тиранте со счетом 6:3, 6:2.

«Я провел отличный матч, все мои задумки работали. Мне кажется, я всегда делал правильный выбор в сложных ситуациях. И я люблю играть на центральном корте Рима — у меня здесь получается все, мне кажется, я здесь играю в свой лучший теннис», — сказал Медведев.

«Он подавал 230 км/ч. Это безумие, что я смог выиграть. У него форхенд, подача — просто огонь. И я рад тому, как я играл», — добавил россиянин.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе.