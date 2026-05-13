NRC: в Лоосдрехте вновь вспыхнули протесты после заселения беженцев в лагерь

ГААГА, 13 мая. /ТАСС/. Масштабный протест против размещения центра временного приема просителей убежища вновь вспыхнул в населенном пункте Лоосдрехт (провинция Северная Голландия) в Нидерландах после заселения первых беженцев. Как сообщает газета NRC, акция быстро переросла в серьезные беспорядки.
По ее информации, демонстранты забросали здание муниципалитета, в котором размещены мигранты, пиротехникой и самодельными факелами. В результате в непосредственной близости от лагеря беженцев вспыхнул пожар, загорелись деревья, расположенные рядом со зданием. На место прибыли пожарные, которые столкнулись с трудностями при тушении огня из-за толпы протестующих, мешающих их работе. Полиции пришлось применить силу для разгона демонстрантов, один человек был задержан.
Глава муниципалитета Марк Верхейен из-за «серьезных нарушений общественного порядка» ввел в действие чрезвычайное распоряжение, расширяющее полномочия полиции. Правоохранители также оцепили район вокруг здания администрации, как минимум до утра среды, 13 мая, туда не будут допускать прохожих.
12 мая портал Hart van Nederland сообщил, что, несмотря на масштабные протесты местных жителей, лагерь беженцев в Лоосдрехте начал работу, туда прибыли первые постояльцы. В данный момент власти планируют разместить в здании муниципалитета до 70 человек, до начала протестов ожидалось прибытие более сотни беженцев. Как подчеркивал портал, администрация города до последнего намеренно не раскрывала точное время прибытия мигрантов в центр, объяснив это соображениями безопасности и необходимостью «обеспечить достойный прием» просителей убежища.
Акции протеста в Лоосдрехте начались 20 апреля, продолжались четыре дня и сопровождались масштабными беспорядками. За это время полиция задержала 13 человек за нарушение общественного порядка, оскорбление представителей власти, отказ покинуть место демонстрации и покушение на убийство правоохранителя. Позднее, 28 апреля, протестующие разгромили здание муниципалитета, причинив местным властям значительный ущерб.
Министр по делам миграции и предоставления убежища Барт ван ден Бринк назвал произошедшее «неприемлемым», подчеркнув, однако, что к насилию прибегают не все митингующие, а лишь «небольшая группа лиц». Он также отметил необходимость диалога с гражданами, выражающими свою обеспокоенность ситуацией мирным путем.
Уточнялось, что причиной недовольства жителей стал план местных властей по размещению в здании муниципалитета сотни просителей убежища. О своем решении власти объявили только 17 апреля, а первые прибывающие планировали заехать во временный центр спустя менее недели после этого. Муниципалитет объяснял срочность мер соответствующей просьбой со стороны Центрального агентства по приему просителей убежища, которая поступила незадолго до объявления о создании центра на фоне нехватки мест для размещения приезжающих в страну мигрантов.