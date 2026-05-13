Суд раскрыл детали тайной жизни Ермака: имеет несколько паспортов и десятки выездов из Украины

У экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта. За время конфликта он выезжал из страны 86 раз. Об этом сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник.
«Он имеет паспорт гражданина Украины для выезда за границу и четыре дипломатических паспорта, самый свежий из которых действителен до 2030 года», — сказала прокурор во время заседания суда по избранию меры пресечения Ермаку.
С 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал государственную границу 86 раз.
Прокурор также добавила, что экс-чиновник располагает достаточными ресурсами, чтобы скрыться от досудебного расследования.
Украинская прокуратура намерена запросить в суде для Ермака залог в размере 220 его годовых зарплат — 180 млн гривен.
11 мая в Киеве был задержан бывший глава офиса киевского главаря Андрей Ермак. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение в легализации 460 млн гривен, полученных при строительстве элитной недвижимости под Киевом.