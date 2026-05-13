13 мая в календаре: Вceмиpный дeнь oдувaнчикa и дeнь Чepнoмopcкoгo флoтa

Какой сегодня праздник.
Всемирный день одуванчика День Черноморского флота ВМФ РФ День рождения застёжки-липучки Всемирный день коктейля День леденцов от кашля Всемирный день канцтоваров Всемирный день техники для будущего День грозового гонга День охранно-конвойных подразделений МВД РФ Всемирный день футбольного тренера Международный день хумуса Всемирный день управления объектами День памяти святителя Игнатия Брянчанинова День памяти святого апостола Иакова Зеведеева.
Именины.
Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.
Яков Тёплый.
Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.
С Якова (Иакова), то есть с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».
В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.
На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.
События.
1754 год — издан указ об основании первого банка в России.
1836 год — началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург — Царское Село — Павловск.
1888 год — «Золотой закон» отменил рабство в Бразилии.
1950 год — в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1».
1958 год — зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcrо.
1954 год — свой первый полёт совершил американский экспериментальный вертолёт «Келлет КН-15».
1965 год — Израиль и ФРГ договорились об установлении дипломатических отношений.
1981 год — неудачное покушение на папу римского Иоанна Павла II, которое совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.
1982 год — с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-5».
1991 год — началась телевизионная трансляция Всероссийской государственной телерадиокомпании и информационной программы «Вести» (18+).
2000 год — в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента РФ в них.
2003 год — в Израиле возобновилась всеобщая бессрочная забастовка госслужащих.
2014 год — взрыв на шахте в турецкой Соме, погибли 282 человека.
В этот день родились.
Александр Невский (1221 — 1263 г.), русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский.
Алексей Хомяков (1804 — 1860 г.), русский поэт, публицист, художник, основоположник славянофильства.
Альфонс Доде (1840 — 1897 г.), французский прозаик и драматург.
Рональд Росс (1857 — 1932 г.), индийский врач, Нобелевский лауреат.
Роджер Желязны (1937 — 1995 г.), американский писатель-фантаст.
Владимир Джанибеков (1942 г.), советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Аман Тулеев (1944 г.), российский политик, бывший губернатор Кемеровской области.
Стиви Уандер (1950 г.), американский певец, композитор, пианист, барабанщик, лауреат 25 премий «Грэмми».
Людмила Нильская (1957 г.), советская и российская актриса театра и кино.
Маша Распутина (1964 г.), советская и российская эстрадная певица.
Яя Туре (1983 г.), ивуарийский футболист, четырежды признававшийся лучшим футболистом года в Африке.
Александр Рыбак (1986 г.), норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса «Евровидение-2009» (16+).
Народные приметы.
Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают хороший урожай. Ясный восход солнца — ждите хорошего лета. Берёза зеленеет за 5−6 дней до средней температуры суток +10°. Цветёт черёмуха — холод приносит. Звезды 13 мая спрятались — будет дождь. Тучи поплыли, небо нахмурилось, но одуванчики остались раскрытыми — дождя не будет. Ветер с юга вечером и тихая звездная ночь на 14 мая — к сухому ведренному лету и урожаю. Когда ветер дует против солнца, не доверяй ему — повернет назад. Надвигаются сравнительно плотные белые облака, а солнце или луна кажутся желтым пятном — к наступлению непогоды. Камни фундамента повлажнели — к дождю. Цветки одуванчика открыты в пасмурный день — к улучшению погоды. Звездная тихая ночь и теплый вечер — лето будет погожим и урожайным. Если сегодня восход ясный — лето будет солнечное, если по утру на дворе пасмурно — то дождливое. Теплый тихий вечер сулит плодородное лето. Теплая влажная погода — урожай хлеба удастся на славу. Месяц без дождя ощербился — в мае осадков не дождешься. Небо затянуло тучами, и загремел гром, но пчелки не спрятались, а, наоборот, спокойно летают — дождь не прольется. 13 мая не отправлялись в путешествие, если предварительно не искупались в воде из растаявшего мартовского снега.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.