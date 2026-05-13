13 мая в календаре: Вceмиpный дeнь oдувaнчикa и дeнь Чepнoмopcкoгo флoтa

Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают хороший урожай. Ясный восход солнца — ждите хорошего лета. Берёза зеленеет за 5−6 дней до средней температуры суток +10°. Цветёт черёмуха — холод приносит. Звезды 13 мая спрятались — будет дождь. Тучи поплыли, небо нахмурилось, но одуванчики остались раскрытыми — дождя не будет. Ветер с юга вечером и тихая звездная ночь на 14 мая — к сухому ведренному лету и урожаю. Когда ветер дует против солнца, не доверяй ему — повернет назад. Надвигаются сравнительно плотные белые облака, а солнце или луна кажутся желтым пятном — к наступлению непогоды. Камни фундамента повлажнели — к дождю. Цветки одуванчика открыты в пасмурный день — к улучшению погоды. Звездная тихая ночь и теплый вечер — лето будет погожим и урожайным. Если сегодня восход ясный — лето будет солнечное, если по утру на дворе пасмурно — то дождливое. Теплый тихий вечер сулит плодородное лето. Теплая влажная погода — урожай хлеба удастся на славу. Месяц без дождя ощербился — в мае осадков не дождешься. Небо затянуло тучами, и загремел гром, но пчелки не спрятались, а, наоборот, спокойно летают — дождь не прольется. 13 мая не отправлялись в путешествие, если предварительно не искупались в воде из растаявшего мартовского снега.