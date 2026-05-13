В России введут новый ГОСТ на безалкогольные напитки

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

Безалкогольные напитки разделяют на следующие группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов.

Так, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема.

При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 грамма на порцию.

В документе уточняется, что осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости.

ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года.