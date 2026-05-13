Ушел из жизни известный ведущий и журналист Владимир Молчанов

14 марта 2026 года мир телевидения понес утрату: ушел из жизни Владимир Молчанов, которому было 75 лет. Его друг Юрий Рост подтвердил информацию о смерти телеведущего, отметив, что болезнь преследовала Молчанова на протяжении длительного времени. «Нет, это не было для нас неожиданностью. Он болел довольно долго», — рассказал Рост в интервью агентству ТАСС.