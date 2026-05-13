Фанаты устроили землетрясение на концерте Metallica в Греции: сейсмологи зафиксировали толчки

Концерт Metallica в Афинах вызвал землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

Концерт метал-группы из США Metallica вызвал подземные толчки микросейсмического уровня. Об этом сообщает афинский Геодинамический институт, информацию передает издание Ekathimerini.

«Более 80 тысяч человек посетили субботний концерт Metallica … оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие треморы из-за мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным издания, выступление на северном афинском стадионе посетило более 80 тыс. фанатов.

На концерте Metallica исполнила помимо своих песен ещё и вариации на музыку Микиса Теодоракиса из ленты «Грек Зорба». Звучала также песня коллектива Trypes под названием «You don’t fit anywhere».

Год назад концерт Metallica в штате Вирджиния также вызвал небольшое землетрясение. Тогда на концерте присутствовали около 60 тыс. зрителей.

