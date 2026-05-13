«Омскоблводопровод» разом открыл 300 вакансий с зарплатой до 85 тысяч рублей

Организация ищет свыше 300 работников на самые разные вакансии в районах Омской области.
Самую большую зарплату, до 85 тысяч рублей, на предприятии предлагают руководителю производственно-технической службы с опытом работы от 6 лет.
Также в акционерном обществе ищут: начальника электротехнической лаборатории (до 84,7 тысячи рублей в месяц); ведущего инженера по автоматизации (до 79 тысяч рублей); специалиста по закупкам (до 79 тысяч рублей); начальника участка (до 70 тысяч рублей); ведущего бухгалтера по расчету зарплаты (до 65,4 тысячи рублей); трактористов (до 62,8 тысячи рублей); электрогазосварщиков, водителей автомобиля, слесарей аварийно-восстановительных работ, кочегаров. Также открыты вакансии для грузчиков и уборщиков с зарплатой до 32 тысяч рублей.
Добавим, как уже сообщал «СуперОмск», в марте 2026 года в АО «Омскоблводопровод» был назначен новый директор. Руководителем предприятия стал Сергей Чаплин. В число задач новому руководителю от главы Министерства энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко входило поручение выстроить устойчивую кадровую политику.