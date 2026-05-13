Умер телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи»

Карьера Молчанова началась в Агентстве печати «Новости», где он долгое время работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году он пришел на Центральное телевидение. Позже работал в программах «Время», «90 минут» (позже — «120 минут»), а также вел собственный проект «До и после полуночи». Молчанов стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором.