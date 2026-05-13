Умер телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи»

Российский журналист и телеведущий Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом в среду, 13 мая, сообщил фотограф Юрий Рост.
— Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг, — написал Рост в своем Telegram-канале.
Карьера Молчанова началась в Агентстве печати «Новости», где он долгое время работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году он пришел на Центральное телевидение. Позже работал в программах «Время», «90 минут» (позже — «120 минут»), а также вел собственный проект «До и после полуночи». Молчанов стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором.
Программа «До и после полуночи» изменила советское телевидение: ведущий не боялся говорить на острые темы и приглашал звездных гостей. Первым гостем шоу стал Андрей Миронов. В начале 90-х Молчанов закрыл программу и ушел с Центрального телевидения, объяснив это нежеланием участвовать в деятельности Гостелерадио СССР.
В последние годы журналист занимался проектами о культуре, а также вел мастерскую на факультете журналистики института телевидения и радиовещания «Останкино».