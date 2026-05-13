Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров

В числе выдвинутых условий подчеркивается признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран выдвинул пять условий для продуктивного диалога с Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информированный источник.

«Этот комплекс требований укладывается в рамки выстраивания минимального доверия для возврата к диалогу. Тегеран убежден, что без их реальной реализации возможности вступить в новые переговоры не будет», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, пять ключевых условий включают: прекращение огня на всех фронтах (особенно в Ливане), полную отмену санкционного режима в отношении Ирана, разблокировку иранских финансовых активов, компенсацию нанесенного урона и официальное признание суверенитета Ирана над акваторией Ормузского пролива.

По сведениям Fars, Иран сообщил Пакистану, что введение морской блокады подтвердило позицию Тегерана: Соединенным Штатам доверять нельзя.

Пентагон накануне подсчитал, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 млрд долларов.

