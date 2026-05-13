Хирург Кампильо назвал правило, помогающее достичь долголетия

Хирург и гастроэнтеролог Альваро Кампильо рассказал о простом подходе к поддержанию здоровья и увеличению продолжительности жизни. Специалист рекомендует придерживаться системы «5−4−3−2−1−0», которая объединяет основные принципы здорового образа жизни и повседневной активности, пишет ABC.
По словам врача, важную роль играет регулярная физическая нагрузка — тренироваться желательно не менее пяти дней в неделю. Также он подчеркнул значение полноценного сна, отметив, что организму необходимо достаточное количество часов отдыха для завершения четырех полноценных циклов сна за ночь.
Кроме того, Кампильо советует ограничить количество приемов пищи до трех раз в день и ужинать минимум за два часа до отхода ко сну. Специалист также призвал избегать длительного сидения без перерывов и напомнил о важности позитивного эмоционального состояния, рекомендуя каждый день находить повод для улыбки.
Ранее ученые из США провели исследование и выяснили, что умеренное ограничение калорийности питания может продлить жизнь.