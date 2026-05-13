Суд в России заочно арестовал командира ВСУ Щепцова по делу о теракте в Туапсе

Командир ВСУ Щепцов объявлен в международный розыск по делу о теракте в Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

Российский суд заочно арестовал командира ВСУ Александра Щепцова. Он обвиняется в атаке на гражданскую морскую инфраструктуру в районе Туапсе в акватории Черного моря. Об этом ТАСС сообщили правоохранители.

«Суд в России заочно арестовал на два месяца Щепцова Александра Владимировича, который объявлен в федеральный и международный розыск», — сказал инсайдер агентства.

Суд постановил заключить Щепцова под стражу сроком на два месяца заочно. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания. Одна из статей, по которым проходит обвиняемый, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве заочно арестовал командующего украинскими ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапу* по делу о подрыве Крымского моста, совершенного 17 июля 2023 года. Он был обвинен в трех преступлениях.

*- включен в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

