Концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясени

В июне прошлого года концерты Тейлор Свифт в шотландском городе Эдинбург вызвали небольшие землетрясения. Отмечается, что песни «Ready For It?», а также «Cruel Summer» и «Champagne Issues» привели к наиболее сильным толчкам. Сейсмическую активность зарегистрировали две станции.