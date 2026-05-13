Концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясени

Выступление американской метал-группы Metallica в Греции стало причиной небольшого землетрясения. Об этом со ссылкой на данные геодинамического института Афин. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета Ekathimerini.
Концерт посетили более 80 тысяч человек. Оборудование по мониторингу землетрясений зафиксировало небольшие толчки, вызванные согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Такие явления известны как «концертные толчки».
В этот же день год назад концерт Metallica в штате Вирджиния также вызвал небольшое землетрясение.
В июне прошлого года концерты Тейлор Свифт в шотландском городе Эдинбург вызвали небольшие землетрясения. Отмечается, что песни «Ready For It?», а также «Cruel Summer» и «Champagne Issues» привели к наиболее сильным толчкам. Сейсмическую активность зарегистрировали две станции.