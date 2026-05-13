Отмена механизма вето в ЕС станет началом конца для всего Союза. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо в ходе переговоров с еврокомиссаром Мартой Кос.
«Для Словакии это является принципиально важным вопросом. Отмена в ЕС права вето по принципиальным темам стала бы началом конца сообщества», — сказал он.
По словам премьера, Братислава поддерживает вступление новых государств в ЕС. При условии, если те выполнят все обязательные условия.
Politico ранее писало, что после блокировки Венгрией украинского кредита в ЕС растет число государств, желающих урезать право вето или вовсе отказаться от него. Как отметил Фицо накануне, украинский конфликт близится к завершению. Это также подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив «большую работу».