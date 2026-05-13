Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо вновь спрогнозировал ЕС «начало конца»: вот при каком условии

Фицо заявил, что отмена права вето станет началом конца ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Отмена механизма вето в ЕС станет началом конца для всего Союза. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо в ходе переговоров с еврокомиссаром Мартой Кос.

«Для Словакии это является принципиально важным вопросом. Отмена в ЕС права вето по принципиальным темам стала бы началом конца сообщества», — сказал он.

По словам премьера, Братислава поддерживает вступление новых государств в ЕС. При условии, если те выполнят все обязательные условия.

Politico ранее писало, что после блокировки Венгрией украинского кредита в ЕС растет число государств, желающих урезать право вето или вовсе отказаться от него. Как отметил Фицо накануне, украинский конфликт близится к завершению. Это также подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив «большую работу».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше