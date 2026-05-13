Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске объяснили причины перебоев мобильного интернета

Ранее власти сообщали, что подобные меры носят временный характер и применяются при необходимости.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске и ряде регионов России в 2026 году фиксируются временные ограничения мобильного интернета.

Как отмечается, одной из основных причин называют меры безопасности, связанные с рисками атак беспилотных летательных аппаратов. Такие ограничения могут вводиться без предварительного уведомления пользователей.

Во время сбоев у жителей временно недоступны сервисы такси, доставки, каршеринга и аренды самокатов. Также возможны перебои при оплате через терминалы и банкоматы. При этом проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме.

По данным мониторинга обращений, наибольшее количество жалоб поступает из Новосибирска, а также из Красноярского края, Казани, Калининграда, Уфы и Екатеринбурга. В среднем фиксируется от 4 до 11 сообщений о сбоях в сутки в отдельных регионах.

Ранее власти сообщали, что подобные меры носят временный характер и применяются при необходимости. Также обсуждается внедрение «белых списков» сайтов, которые будут доступны даже при ограничениях мобильной сети.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше