В Новосибирске объяснили причины перебоев мобильного интернета

В Новосибирске и ряде регионов России в 2026 году фиксируются временные ограничения мобильного интернета.
Как отмечается, одной из основных причин называют меры безопасности, связанные с рисками атак беспилотных летательных аппаратов. Такие ограничения могут вводиться без предварительного уведомления пользователей.
Во время сбоев у жителей временно недоступны сервисы такси, доставки, каршеринга и аренды самокатов. Также возможны перебои при оплате через терминалы и банкоматы. При этом проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме.
По данным мониторинга обращений, наибольшее количество жалоб поступает из Новосибирска, а также из Красноярского края, Казани, Калининграда, Уфы и Екатеринбурга. В среднем фиксируется от 4 до 11 сообщений о сбоях в сутки в отдельных регионах.
Ранее власти сообщали, что подобные меры носят временный характер и применяются при необходимости. Также обсуждается внедрение «белых списков» сайтов, которые будут доступны даже при ограничениях мобильной сети.