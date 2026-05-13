В двух регионах РФ средняя пенсия среди неработающих впервые превысила 40 тыс

Средняя пенсия среди неработающих в апреле 2026 года в первый раз превысила более 40 тыс. рублей в двух субъектах страны. Речь идет о Чукотском и Ненецком АО. В первом регионе жителям начислили 44,1 тыс. рублей, а во втором — 40 тыс. рублей, следует из данных Соцфонда.
При этом средний размер пенсии среди неработающих в РФ составляет 25,8 тыс. рублей.
В целом средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил почти 25,4 тыс. рублей.