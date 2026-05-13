Скандал на «Евровидение-2026» продолжается: певец от Израиля выступит в финале

Певец Ноам Беттан вышел в финальный этап песенного конкурса на «Евровидение-2026». Он представляет на конкурсе Израиль.
Конкурс проходит в столице Австрии, финал состоится 16 мая 2026 года.
12 мая в Вене прошел первый полуфинал. Беттан выступил 10-м с композицией «Michelle».
Из-за выступления Израила на «Евровидении» разразился скандал. В Европейском вещательном союзе обсуждали вероятность исключения этой страны из числа участников.
В знак протеста против выступления Израиля на конкурсе пять государств Европы отказались от национальной телевизионной трансляции «Евровидения-2026». Среди них — Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения.
Одна часть бойкотирующих обвиняет еврейских властей в геноциде и совершение военных преступлений на территории Газы. Другие же ссылаются на необходимость соблюдения равных прав для всех участников конкурса.