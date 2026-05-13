Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит жалобы на грязный пляж в Приморье

Жители Находки возмущены состоянием берега.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры обратили внимание на публикации о загрязнении морского побережья в Находке. Речь идет о территории пляжа «Волна», в связи с чем надзорное ведомство организовало проверку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Главным поводом для вмешательства специалистов послужили жалобы от местных жителей на ненадлежащее состояние береговой полосы. Люди делятся информацией о загрязнении пляжа.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

В настоящее время надзорные мероприятия на морском побережье продолжаются. Специалисты изучают всю поступающую информацию о загрязнении пляжа «Волна», чтобы дать оценку ненадлежащему состоянию береговой полосы в Находке.