МИД РФ сообщил о росте интереса украинцев к переезду в Россию

Директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел Российской Федерации Геннадий Овечко заявил, что тысячи украинцев, находящихся в странах Европы после 2022 года, выражают интерес к переезду в Россию. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.
По его словам, речь может идти о «тысячах и десятках тысяч» человек, которые рассматривают возможность переселения. Овечко отметил, что подобный интерес сохраняется на стабильном уровне и фиксируется на протяжении продолжительного времени.
Он также подчеркнул, что граждане Украины, прибывающие на территорию России, проходят предусмотренные процедуры проверки и оформления, прежде чем получают возможность дальнейшего пребывания.
В ведомстве указывают, что вопросы переселения соотечественников и граждан Украины в Россию курируются в рамках действующих миграционных и гуманитарных программ, предусматривающих индивидуальное рассмотрение каждого случая и взаимодействие с профильными структурами.
