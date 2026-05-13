Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

МВД разыскивает Дениса Буцаева по уголовной статье.

Источник: Комсомольская правда

МВД объявило в розыск бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева. Как следует из базы данных ведомства, розыск ведется по статье УК РФ.

Ведомство не уточняет, о какой именно статье идет речь.

На посту заместителя министра Буцаев отвечал за департамент экономики замкнутого цикла и управление цифровизации ППК «Российский экологический оператор». В Минприроды отметили, что его профессиональная деятельность касалась ключевых природоохранных проектов и инициатив.

22 апреля стало известно об отставке Буцаева. Сразу после этого, практически день в день, чиновник покинул Россию, вылетев из нее через Минск.

В конце апреля было заведено уголовное дело о мошенничестве на административного директора ППК «Российский экологический оператор» Юрия Валдаева. По данным источника, в деле также фигурируют топ-менеджеры Екатерина Степкина и Максим Щербаков. Более того, в документах упоминается и Денис Буцаев.

