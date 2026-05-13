Глава ФБР согласился пройти проверку на алкозависимость

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател согласился пройти проверку на зависимость от спиртного. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
«Готовы ли вы пройти тест под названием AUDIT, который проходят в том числе наши военнослужащие для того, чтобы определить, имеются ли у них проблемы с алкоголем?» — обратился к главе ФБР сенатор Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд). «Я пройду любой тест, который готовы будете пройти вы», — ответил на это Пател.
«Давайте сделаем это бок о бок», — отметил глава ФБР, заручившись согласием законодателя.
17 апреля в журнале The Atlantic была размещена статья, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Пател часто отсутствует на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, в том числе самолетом, и злоупотребляет спиртным. По версии собеседников издания, поведение главы спецслужбы расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности. ФБР отвергло основные положения статьи, а Пател подал к журналу и автору материала иск на $250 млн.