Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы России по энцефалиту

Семь федеральных округов России признаны эндемичными по клещевому энцефалиту.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов России, эндемичных по клещевому энцефалиту, распределив их по федеральным округам. Об этом стало известно из документа ведомства.

В Центральном федеральном округе к таким территориям отнесены Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области. Также эндемичными по клещевому энцефалиту являются отдельные районы Московской области — Дмитровский и Талдомский.

В Южном федеральном округе в список вошли Республика Крым и город Севастополь.

В Приволжском федеральном округе — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Северо-Западном федеральном округе эндемичными признаны Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Калининградская области, а также республики Карелия и Коми.

В Уральском федеральном округе эндемичными считаются Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сибирском федеральном округе в перечень вошли Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, Красноярский край, а также Республики Тыва и Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе опасными по клещевому энцефалиту названы Амурская и Сахалинская области, республики Бурятия и Якутия, Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная область и Приморский край.

Ранее KP.RU сообщал о первых симптомах клещевого боррелиоза. Главный внештатный специалист Минздрава РФ Владимир Чуланов уточнил, что в начале развития инфекции у пациентов могут проявляться симптомы, схожие с гриппом.

