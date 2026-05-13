В Индии зафиксировано нашествие редких цикад

В Индии произошло нашествие редких цикад, которых называют жуками Кубка мира.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Мегхалая произошло необычное природное явление — массовое нашествие цикад редкого вида, сообщает Northeast Today.

Речь идет о цикадах вида Chremistica ribhoi, которые проводят большую часть своей жизни, скрываясь под землей, и выходят на поверхность лишь раз в четыре года.

После выхода на поверхность эти насекомые приступают к процессу размножения, откладывают яйца и вскоре умирают. Из отложенных яиц появляются личинки, которые затем снова зарываются в землю.

Из-за того, что массовые появления этих насекомых совпадают с проведением Чемпионата мира по футболу, в Индии их прозвали «жуками Кубка мира».

Ранее журнал Science также сообщал, что экологические проблемы привели к появлению комаров в Исландии.