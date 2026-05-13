Временные ограничения на полёты введены в четырёх аэропортах России

А ранее в результате атаки Вооружённых сил Украины на семь муниципалитетов Белгородской области пострадал один человек, также зафиксировано множество разрушений. На трассе Отрадовский — Красная Яруга беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. Водитель получил баротравму и был доставлен в Белгородскую городскую больницу № 2. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно.