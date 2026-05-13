Премьеру к юбилею народного артиста края Дениса Желтоухова готовит Хабаровский музыкальный театр

К 50-летию заслуженного артиста России, народного артиста Хабаровского края Дениса Желтоухова театралов ждет особый подарок. 24 мая на сцене ОДОРА состоится премьера музыкального моноспектакля «Я − Утесов!» (6+) − истории о жизни и творчестве феноменального артиста XX века. Как говорят представители театра, сравнение напрашивается само собой: оба артиста − оптимисты по натуре, оба − короли комедийного жанра и блистательные вокалисты. «Музыкальный спектакль “Я − Утесов!” − это размышление о том, как остаться человеком, пройдя через огонь, воду и медные трубы славы. Утесов не был конформистом, он не приспосабливался к обстоятельствам, но и не бежал от них. Его сила была в безусловной любви к дому, к людям и к музыке. Он “пел сердцем”. В этом, я думаю, мы с ним похожи, потому что мой главный источник энергии — это семья. Любовь, забота, теплый ужин за общим столом − все это дает силы идти дальше и оставаться честным в профессии», − поделился Денис Желтоухов. Творческий путь Дениса Желтоухова в ХМТ длится более 30 лет − с 1994 года. За его плечами − свыше 120 ярких ролей. Теперь же он приглашает зрителей на яркий моноспектакль. В программе вечера прозвучат произведения, ставшие символами эпохи: «У Черного моря», «Спасибо, сердце», «Московские окна», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «У самовара», «Извозчик» и другие композиции из золотого фонда отечественной эстрады.