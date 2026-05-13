Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этномузыкальный проект расскажет хабаровчанам об аборигенах Приамурья

Гостей погрузят в настоящую этническую атмосферу.

Источник: Хабаровский край сегодня

Первый этнографический музыкально-лекционный проект в Хабаровске состоится 16 мая в 14:00 на площадке «ДоброДепо». Его название — «Мангбо-пати» — отсылает к одному из вариантов наименований Амура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гости мероприятия смогут не просто узнать больше о коренных малочисленных народах Приамурья, но и погрузиться в атмосферу первобытного Дальнего Востока.

Ключевая часть программы состоит из восьми небольших этнографических лекций. Так, каждый желающий сможет ознакомиться с особенностями шаманизма или мифическими зверями и существами коренных народов. Среди других тем также указаны жизнь Дерсу Узала, татуировки у эвенков, орочское путешествие души после смерти и специфика воздушного погребения.

— Каждая лекция будет сопровождаться уникальными этно-саундтреками. Музыкальные подложки включают в себя звуки ветра, журчания воды или ночной северной тайги. Охотники, проживающие на территории диких лесов, точно узнают эти звуки, — рассказала один из организаторов мероприятия, экскурсовод и этножурналист Анастасия Магнус.

Аутентичную атмосферу музыканты воссоздадут при помощи монгольского инструмента моринхур (конной скрипки), флейты пимак, варганов и бубнов. Однако на этом организаторы решили не останавливаться. Музыкальные лекции будут сопровождаться перформансами. В частности, гостей привлекут к нанесению татуировок по эвенкийским традициям.

Помимо прочего, этнографический проект дополнят тематическая выставка и ярмарка, где можно будет приобрести экотовары ручной работы.